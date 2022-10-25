Спецподразделение "Альфа" СБУ уничтожило из "Стугны" БМП оккупантов

Также украинские спецназовцы уничтожили с помощью минометов одну из позиций российских оккупантов Фото: ssu.gov.ua/alfa

На одном из направлений во время аэроразведки была обнаружена российская боевая машина пехоты. В СБУ сообщили, что в ответ выдвинулась тактическая группа украинских разведчиков, которая уничтожила ее выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

"На другом направлении после прямого попадания гранаты РГО из ударного дрона один из оккупантов отправился на "концерт Кобзона" в роли исполнителя акробатических трюков в воздухе", – говорится в сообщении.

Кроме этого, одну из позиций оккупантов, которые расположились в захваченных дачных домах, украинские спецназовцы уничтожили с помощью минометов.