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Спецподразделение "Альфа" СБУ уничтожило из "Стугны" БМП оккупантов

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Также украинские спецназовцы уничтожили с помощью минометов одну из позиций российских оккупантов
Также украинские спецназовцы уничтожили с помощью минометов одну из позиций российских оккупантов
Фото: ssu.gov.ua/alfa

Спецподразделение Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины рассказало про новые результаты своей работы по демилитаризации российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 25 октября в Telegram.

На одном из направлений во время аэроразведки была обнаружена российская боевая машина пехоты. В СБУ сообщили, что в ответ выдвинулась тактическая группа украинских разведчиков, которая уничтожила ее выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

"На другом направлении после прямого попадания гранаты РГО из ударного дрона один из оккупантов отправился на "концерт Кобзона" в роли исполнителя акробатических трюков в воздухе",  говорится в сообщении.

Кроме этого, одну из позиций оккупантов, которые расположились в захваченных дачных домах, украинские спецназовцы уничтожили с помощью минометов.

Контекст:

Управление "А" в составе Центрального управления СБУ было создано в 1994 году. С 2005 года действует Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов.

Среди основных задач Центра "А" – прекращение террористических актов, противодействие незаконным вооруженным формированиям, террористическим организациям, разведывательно-диверсионным группам иностранных государств, участие в охране органов государственной власти и должностных лиц и др.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война, Альфа, спецназ, разведчики, граната, демилитаризация, война России против Украины, БМП, Стугна, работа, ракета, миномет, операция
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