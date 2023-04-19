Срочнику Нацгвардии сообщили о подозрении в переходе на сторону РФ на следующий день после вторжения

Солдату сообщили о подозрении в дезертирстве и госизмене Фото: gp.gov.ua

По данным следствия, 25 февраля 2022 года во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины бывший солдат самовольно покинул пункт временной дислокации воинской части и продолжает уклоняться до настоящего времени.

Установлено, что он перешел на сторону оккупантов. Подозреваемый начал "службу" в незаконно созданном подразделении в должности "младшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска УМВД по городу Херсону", говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении по фактам дезертирства и государственной измены (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины).