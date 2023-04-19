Срочнику Нацгвардии сообщили о подозрении в переходе на сторону РФ на следующий день после вторжения

По данным следствия, 25 февраля 2022 года во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины бывший солдат самовольно покинул пункт временной дислокации воинской части и продолжает уклоняться до настоящего времени.
Установлено, что он перешел на сторону оккупантов. Подозреваемый начал "службу" в незаконно созданном подразделении в должности "младшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска УМВД по городу Херсону", говорится в сообщении.
Ему сообщено о подозрении по фактам дезертирства и государственной измены (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины).
По данным Офиса генпрокурора на 19 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 17 063 преступления против национальной безопасности Украины, из них 2252 – государственная измена.