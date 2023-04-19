Житель Киева помогал российским пропагандистам распространять фейки о войне в Украине, передавая им вымышленную информацию – СБУ

По данным СБУ, во время обысков у фигуранта была обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами преступных действий Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Для этого злоумышленник позиционировал себя как "фиксер" и дистанционно сотрудничал с редакцией находящегося на территории Белгородской области прокремлевского информагентства "Бел.ru". Он передавал российским "журналистам" вымышленную и искаженную информацию о событиях в Украине, в том числе о якобы обострении внутренней обстановки в Киеве после российских ракетных ударов по городу. Кроме того, злоумышленник публично поддерживал действия российских оккупантов и отрицал их преступления в Буче, Ирпене и Изюме", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, полученную дезинформацию представители "Бел.ru" использовали для подготовки фейковых новостей о войне в Украине.

"Свои антиукраинские нарративы он обнародовал также на своих страницах в соцсетях, в том числе и в запрещенных в Украине. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигуранта против нашего государства", – подчеркнули в СБУ.

Во время обысков у подозреваемого была обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.