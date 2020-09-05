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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США потребовали от России вывести войска из Украины

Соединенные Штаты выступили с заявлением по случаю шестой годовщины подписания Минских соглашений, подчеркнув, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается незыблемой.

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Война на Донбассе продолжается шесть лет
Война на Донбассе продолжается шесть лет
Фото: EPA

Соединенные Штаты призвали Россию выполнить свои обязательства в соответствии с подписанными шесть лет назад Минскими соглашениями и вывести войска из Украины. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном 5 сентября в Facebook.

"В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины вооружение и войска, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", – отмечается в сообщении.

Посольство заверило также, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США "остается незыблемой".

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158321595066936

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры по урегулированию конфликта ведутся в минском (Украина – Россия – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и нормандском (Украина – Россия – Германия – Франция) форматах.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР". 12 февраля 2015 года был утвержден комплекс мер по имплементации Минских соглашений. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации.

До сегодняшнего дня Минские соглашения не выполнены.

Теги: Россия, США, Украина, агрессия, Минские соглашения, российская агрессия, война на Донбассе
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