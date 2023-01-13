ССО Украины показали бой с оккупантами от первого лица. Видео

"В ходе выполнения одной из задач группа Сил специальных операций ВС Украины обнаружила около десятка российских солдат, пулеметный расчет, обустроенные наблюдательные пункты врага", – говорится в сообщении.
Воины ССО оперативно решили воспользоваться возможностью и внезапно атаковать врага.
"Точным выстрелом снайпер попал в наблюдателя противника, пулеметчики уничтожили вражеский пулеметный расчет и начали уничтожать личный состав, из ручного гранатомета воины ССО расстреляли блиндаж россиян. После нанесения огневого поражения врагу группа совершила отход", – отметили в командовании.
Где и когда именно произошел бой – не уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 13 января 2023 года, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 114 130 российских оккупантов.