ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ССО Украины показали "филигранное" уничтожение российских оккупантов под вальс Штрауса. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Операторы ССО Украины ударили по оккупантам на занятых ими позициях
Операторы ССО Украины ударили по оккупантам на занятых ими позициях
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало в YouTube, как украинские военные уничтожают российских оккупантов с помощью беспилотников.

Под опубликованным видео говорится, что это "филигранное уничтожение вражеской пехоты".

"Операторы ССО Украины беспрестанно истребляют врага на занятых им позициях не только с помощью "классических" огневых средств, но и используя БПЛА. Как заметно на видео, попытки переждать обстрелы в укрытиях россиянам на пользу не идут. Кара с небес достает каждого, кто посягает на свободу украинцев", – сказано в сообщении.

Видео ССО Украины сопровождается музыкой австрийского композитора Иоганна Штрауса – вальсом "На прекрасном голубом Дунае".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину составляют около 87 900 военных.

видео

Видео: ССО України / SOF UA / YouTube
Теги: Россия, Украина, беспилотники, война России против Украины, ССО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
Никитюк показала свое авто. Фото
Никитюк показала свое авто. Фото
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (468272)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (106839)
3
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (81946)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (66187)
5
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (56933)
6
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды (41777)
7
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (29231)
8
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео (27553)
 
 
 
 