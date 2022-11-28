ССО Украины показали "филигранное" уничтожение российских оккупантов под вальс Штрауса. Видео

Операторы ССО Украины ударили по оккупантам на занятых ими позициях Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Под опубликованным видео говорится, что это "филигранное уничтожение вражеской пехоты".

"Операторы ССО Украины беспрестанно истребляют врага на занятых им позициях не только с помощью "классических" огневых средств, но и используя БПЛА. Как заметно на видео, попытки переждать обстрелы в укрытиях россиянам на пользу не идут. Кара с небес достает каждого, кто посягает на свободу украинцев", – сказано в сообщении.

Видео ССО Украины сопровождается музыкой австрийского композитора Иоганна Штрауса – вальсом "На прекрасном голубом Дунае".

Война России против Украины. Главное (обновляется)