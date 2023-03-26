"Стрельба, перемещение в бою, зачистка и штурм объекта". В ВМС Украины показали учения морпехов. Фото

"Хотя у некоторых из военных уже есть опыт боевых действий, мы всех, без исключения, готовим и пытаемся подтянуть под общий уровень нашего подразделения", – сказал руководитель занятий с позывным Богун.

На разных локациях морские пехотинцы оттачивают стрельбу c разных расстояний, перемещение на поле боя, перемещение в составе групп, захват и штурм объекта силами огневого прикрытия и маневренной группы, а также зачистку траншеи. Кроме того, морпехи учатся в составе отделения держать оборону своих позиций, отметили в ВМС.

Военный инструктор с позывным Кудя, исходя из собственного опыта, рассказывает подопечным, как незаметно продвигаться лесополосами и при необходимости вступать в огневой контакт, обходить и уничтожать противника. Важно уметь держать контакт с побратимами, незаметно проходить открытую территорию и многое другое. Во время учений нужные навыки "доводят до автоматизма, чтобы во время настоящего боя не было ступора".

По словам инструкторов, на таких занятиях нужно в первую очередь определить способного лидера, который сможет вести подчиненных за собой. От командира на боевом задании зависит много факторов. На финальном этапе занятий военные изучают этапы штурма здания и последующую его зачистку.