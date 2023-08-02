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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил к 15 годам тюрьмы айтишника из Днепра, который сотрудничал с разведкой РФ

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Суд признал мужчину виновным в госизмене в условиях военного положения
Суд признал мужчину виновным в госизмене в условиях военного положения
Фото: ssu.gov.ua

Украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы агента разведки страны-агрессора РФ. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 2 августа.

В СБУ отметили, что мужчина действовал в составе информаторской сети главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которую украинская спецслужба обезвредила в начале 2023 года в результате спецоперации в Днепре. По данным следствия, осужденный и его подельники собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории региона, а также передавали оккупантам локации гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, в частности энергогенерирующих предприятий области.

Осужденный – житель Днепра, специалист в сфере IT-технологий, поддержавший полномасштабную агрессию России против Украины, сообщили в пресс-центре.

"Именно он в составе российской агентуры отвечал за отслеживание вероятных боевых позиций противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области. Для этого осуществлял визуальное наблюдение и фиксацию направлений и времени срабатывания ПВО по вражеским целям. Всю собранную информацию он передавал российской военной разведке через старшего вражеской группы (резидента). Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры. Полученные от "источников" разведданные оккупанты использовали для подготовки воздушных ударов по региону с применением баллистических или крылатых ракет, а также дронов-камикадзе типа Shahed", – говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). 

"Учитывая активное сотрудничество со следствием, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – добавили в СБУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Днепр, разведка, ГРУ, госизмена, война России против Украины
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