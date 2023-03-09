Суд в Украине приговорил российского военного к 12 годам тюрьмы

Прокурор в суде доказал, что во время оккупации села Ягодное Черниговского района военный, проходивший службу в воинской части 55115 с дислокацией в городе Кызыл Республики Тыва РФ, ограбил девушку и парня. Угрожая убийством, он отобрал у них мобильный телефон, ноутбук и $11 тыс.

Суд приговорил военного к 12 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.