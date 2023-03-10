Террористы “ЛДНР” приговорили попавшего в плен украинского правозащитника Буткевича к 13 годам тюрьмы

Решения "верховных судов" незаконных формирований предусматривают для украинцев лишение свободы на срок от 8,5 до 18,5 лет.

Всем троим было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданскими). Кроме того, Буткевичу приписывают покушение на убийство двух человек (он якобы обстрелял подъезд жилого дома в Северодонецке, ранив двух гражданских), а Шелю – покушение на убийство.

Контекст:

Буткевич – украинский правозащитник и журналист, сооснователь "Громадського радіо" и центра прав человека ZMINA. Входил в правление украинского представительства Amnesty international и общественного совета при МВД, пишет "Громадське". В марте 2022 года он вступил в Вооруженные силы Украины.

О том, что Буткевич попал в плен к российским оккупантам, пропагандисты РФ, в частности "РИА Новости", заявили 24 июня 2022 года. 10 июля информацию подтвердила мама Буткевича в комментарии "Громадському радіо" і "Бабелю".

Пропагандисты писали, что украинские военные, а среди них и Буткевич, оказались в плену под Горским Луганской области. 24 июня российские захватчики оккупировали Горскую общину.