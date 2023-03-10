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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Террористы “ЛДНР” приговорили попавшего в плен украинского правозащитника Буткевича к 13 годам тюрьмы

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С лета 2022 года Буткевич находится в плену у РФ
С лета 2022 года Буткевич находится в плену у РФ
Фото: zmina.info

Боевики "ЛДНР" вынесли незаконный приговор трем украинским военнослужащим – Виктору Похозею, Максиму Буткевичу и Владиславу Шелю. Об этом 10 марта сообщил Следственный комитет России.

Решения "верховных судов" незаконных формирований предусматривают для украинцев лишение свободы на срок от 8,5 до 18,5 лет.

Всем троим было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданскими). Кроме того, Буткевичу приписывают покушение на убийство двух человек (он якобы обстрелял подъезд жилого дома в Северодонецке, ранив двух гражданских), а Шелю  – покушение на убийство.


Контекст:

Буткевич – украинский правозащитник и журналист, сооснователь "Громадського радіо" и центра прав человека ZMINA. Входил в правление украинского представительства Amnesty international и общественного совета при МВД, пишет "Громадське". В марте 2022 года он вступил в Вооруженные силы Украины.

О том, что Буткевич попал в плен к российским оккупантам, пропагандисты РФ, в частности "РИА Новости", заявили 24 июня 2022 года. 10 июля информацию подтвердила мама Буткевича в комментарии "Громадському радіо" і "Бабелю".

Пропагандисты писали, что украинские военные, а среди них и Буткевич, оказались в плену под Горским Луганской области. 24 июня российские захватчики оккупировали Горскую общину.

Теги: плен, приговор, Следственный комитет РФ, война России против Украины, ЛДНР, российские оккупанты
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