Тимошенко заявила, что "Батьківщина" будет обеспечивать подразделения и госпитали вдоль линии фронта новыми машинами скорой помощи

"Отдельные подразделения и госпитали по всей линии фронта получат машины, оснащенные самым современным и необходимым оборудованием. Такие, как та, что сегодня стала на службу в одном из медицинских учреждений Харькова. Сейчас нет ничего ценнее жизни и здоровья наших воинов. Сейчас нет ничего важнее нашей победы. Я благодарна каждому, кто это понимает. Я склоняюсь перед каждым, кто помогает нашей команде действовать без остановки, приближая день освобождения нашей земли от врага", – написала Тимошенко.

В пресс-службе "Батьківщини" добавили, что оказывают помощь военным и гражданским с начала вторжения России в Украину.