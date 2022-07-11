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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Трофейный "Панцирь-С1" сражается на стороне Украины и уничтожил первую вражескую цель – Минобороны

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Сейчас на вооружении в Украине только один трофейный "Панцирь"
Сейчас на вооружении в Украине только один трофейный "Панцирь"
Фото: armyinform.com.ua

Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил украинской ПВО. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Теперь этот российский "Панцирь" воюет на стороне Украины и уже сбил первую вражескую цель. К его автоматическим орудиям подходят 30-мм снаряды, которые есть у нас на вооружении", – сказал Игнат. 

В Минобороны подчеркнули, что украинские зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Она будет прикрывать гражданские и военные объекты от нападений российских оккупантов с воздуха. 

Скриншот: Міністерство оборони України / Facebook
Скриншот: Міністерство оборони України / Facebook

Когда комплекс был захвачен украинскими военными и какую цель он сбил, в ведомстве не уточняют.

"Пока в строю только одна такая установка, хотелось бы целый дивизион таких "Панцирей" иметь, – сказал Игнат порталу Минобороны "Армія Інформ". По его словам, вместе с комплексом удалось захватить и "некоторый боекомплект ракет".

Контекст:

По информации Генштаба ВСУ, стоимость "Панциря-С1" достигает почти $15 млн.

О захвате комплекса "Панцирь-С1" под Херсоном еще в конце февраля заявлял главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. По информации главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, в его регионе за первые 10 дней войны захватили целых три комплекса – но, вероятно, они уже в нерабочем состоянии после обстрелов украинских военных. 

Теги: Министерство обороны Украины, военная техника, ПВО, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Панцирь-С
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