Трофейный "Панцирь-С1" сражается на стороне Украины и уничтожил первую вражескую цель – Минобороны

"Теперь этот российский "Панцирь" воюет на стороне Украины и уже сбил первую вражескую цель. К его автоматическим орудиям подходят 30-мм снаряды, которые есть у нас на вооружении", – сказал Игнат.
В Минобороны подчеркнули, что украинские зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Она будет прикрывать гражданские и военные объекты от нападений российских оккупантов с воздуха.
Когда комплекс был захвачен украинскими военными и какую цель он сбил, в ведомстве не уточняют.
"Пока в строю только одна такая установка, хотелось бы целый дивизион таких "Панцирей" иметь, – сказал Игнат порталу Минобороны "Армія Інформ". По его словам, вместе с комплексом удалось захватить и "некоторый боекомплект ракет".
По информации Генштаба ВСУ, стоимость "Панциря-С1" достигает почти $15 млн.
О захвате комплекса "Панцирь-С1" под Херсоном еще в конце февраля заявлял главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. По информации главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, в его регионе за первые 10 дней войны захватили целых три комплекса – но, вероятно, они уже в нерабочем состоянии после обстрелов украинских военных.