Трофейный "Панцирь-С1" сражается на стороне Украины и уничтожил первую вражескую цель – Минобороны

Сейчас на вооружении в Украине только один трофейный "Панцирь" Фото: armyinform.com.ua

"Теперь этот российский "Панцирь" воюет на стороне Украины и уже сбил первую вражескую цель. К его автоматическим орудиям подходят 30-мм снаряды, которые есть у нас на вооружении", – сказал Игнат.

В Минобороны подчеркнули, что украинские зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Она будет прикрывать гражданские и военные объекты от нападений российских оккупантов с воздуха.

Скриншот: Міністерство оборони України / Facebook

Когда комплекс был захвачен украинскими военными и какую цель он сбил, в ведомстве не уточняют.

"Пока в строю только одна такая установка, хотелось бы целый дивизион таких "Панцирей" иметь, – сказал Игнат порталу Минобороны "Армія Інформ". По его словам, вместе с комплексом удалось захватить и "некоторый боекомплект ракет".