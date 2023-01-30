Удар по российскому ЗРК, двум радиолокационным станциям и складу боеприпасов: Генштаб о результатах ВСУ за сутки

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили две радиолокационные станции, склад боеприпасов и еще один важный объект противника, говорится в сообщении.
По данным Генштаба, армия РФ и дальше терпит большие потери. В один из местных моргов Горловки Донецкой области только 28 января привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 126 160 российских оккупантов. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 650 российских захватчиков.