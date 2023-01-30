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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удар по российскому ЗРК, двум радиолокационным станциям и складу боеприпасов: Генштаб о результатах ВСУ за сутки

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Силы обороны Украины поразили две радиолокационные станции россиян
Силы обороны Украины поразили две радиолокационные станции россиян
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинская авиация за последние сутки нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу россиян и два удара по районам сосредоточения оккупантов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 30 января сообщил в Facebook.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили две радиолокационные станции, склад боеприпасов и еще один важный объект противника, говорится в сообщении.

По данным Генштаба, армия РФ и дальше терпит большие потери. В один из местных моргов Горловки Донецкой области только 28 января привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zuQopXrgYAMFdQosTwKNdnZVGgPpfkzLvCiG2o6XRfHk7v43YKDyYVvBg8eoRsXQl

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 126 160 российских оккупантов. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 650 российских захватчиков.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Горловка, армия РФ, Майорск, война России против Украины, Новобахмутовка, потери армии России, российские оккупанты
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