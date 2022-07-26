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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы ищем все возможные инструменты". Украина будет просить США о "газовом ленд-лизе" – Шмыгаль

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Американский газ понадобится Украине для прохождения отопительного сезона Шмыгаль
Американский газ понадобится Украине для прохождения отопительного сезона – Шмыгаль
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Кабинет Министров Украины принял обращение к правительству США с просьбой принять для Украины программу "газового ленд-лиза". Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина, фрагмент которого он разместил в Telegram.

По его словам, это необходимо для стабильного прохождения отопительного сезона.

"Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", – отметил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что поддержка союзников сегодня – это "один из двух основных столпов экономической стабильности Украины". Вторым ключевым элементом премьер назвал работающую экономику страны.

Контекст:

Для прохождения следующего отопительного сезона Украине необходим запас газа, которого пока нет. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 3 июля. "На сегодняшний день в хранилищах есть 10 млрд м³. Поставлена задача Министерству энергетики и НАК "Нафтогаз" закачать 19 млрд м³ до начала отопительного сезона", – сказал он.

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Теги: США, Украина, Кабинет Министров, газ, отопительный сезон, зима, война России против Украины, Денис Шмыгаль, ленд-лиз
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