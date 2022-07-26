"Мы ищем все возможные инструменты". Украина будет просить США о "газовом ленд-лизе" – Шмыгаль

По его словам, это необходимо для стабильного прохождения отопительного сезона.

"Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", – отметил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что поддержка союзников сегодня – это "один из двух основных столпов экономической стабильности Украины". Вторым ключевым элементом премьер назвал работающую экономику страны.