"Мы ищем все возможные инструменты". Украина будет просить США о "газовом ленд-лизе" – Шмыгаль

По его словам, это необходимо для стабильного прохождения отопительного сезона.
"Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", – отметил Шмыгаль.
Глава правительства добавил, что поддержка союзников сегодня – это "один из двух основных столпов экономической стабильности Украины". Вторым ключевым элементом премьер назвал работающую экономику страны.
Для прохождения следующего отопительного сезона Украине необходим запас газа, которого пока нет. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 3 июля. "На сегодняшний день в хранилищах есть 10 млрд м³. Поставлена задача Министерству энергетики и НАК "Нафтогаз" закачать 19 млрд м³ до начала отопительного сезона", – сказал он.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".