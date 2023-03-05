Украина конфисковала 17 млрд грн у российских банков. Их направят на восстановление страны – Шмыгаль

Шмыгаль: Первый реализованный кейс в Украине мы уже имеем Фото: kmu.gov.ua

"Мы уже конфисковали 17 млрд грн у российских банков. Это средства, которые уже есть в бюджете. Они будут направлены на восстановление", – сказал он.

Как пишет "Укринформ", днем ранее Шмыгаль на пресс-конференции говорил, что речь о средствах двух банков.

"Первый реализованный кейс в Украине мы уже имеем – это конфискация активов двух российских банков на сумму 17 млрд грн. Других кейсов, к сожалению, пока нет, но работа активно продолжается. Инфраструктура для этого фактически создана", – сказал он, не назвав банков.

4 марта Шмыгаль отметил, что уже известно, что на послевоенное восстановление Украины будет нужно более $700 млрд.

Он также рассказал, что сейчас в Высшем антикоррупционном суде рассматривают ряд дел, связанных с конфискацией активов граждан РФ, поддерживающих российскую агрессию, пишет НВ.

"Ряд объектов уже передан в управление АРМА. Правительство приняло постановление, которое позволит продавать конфискованные российские активы через прозрачные электронные аукционы, что тоже обеспечит доход государства и также предоставит дополнительные возможности для украинского вопроса прозрачности", – добавил Шмыгаль.