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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина конфисковала 17 млрд грн у российских банков. Их направят на восстановление страны – Шмыгаль

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Шмыгаль: Первый реализованный кейс в Украине мы уже имеем
Шмыгаль: Первый реализованный кейс в Украине мы уже имеем
Фото: kmu.gov.ua

Украина конфисковала у российских банков 17 млрд грн. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал во время конференции United for Justice 4 марта во Львове, сообщает правительственный портал.

"Мы уже конфисковали 17 млрд грн у российских банков. Это средства, которые уже есть в бюджете. Они будут направлены на восстановление", – сказал он. 

Как пишет "Укринформ", днем ранее Шмыгаль на пресс-конференции говорил, что речь о средствах двух банков. 

"Первый реализованный кейс в Украине мы уже имеем – это конфискация активов двух российских банков на сумму 17 млрд грн. Других кейсов, к сожалению, пока нет, но работа активно продолжается. Инфраструктура для этого фактически создана", – сказал он, не назвав банков.

4 марта Шмыгаль отметил, что уже известно, что на послевоенное восстановление Украины будет нужно более $700 млрд. 

Он также рассказал, что сейчас в Высшем антикоррупционном суде рассматривают ряд дел, связанных с конфискацией активов граждан РФ, поддерживающих российскую агрессию, пишет НВ

"Ряд объектов уже передан в управление АРМА. Правительство приняло постановление, которое позволит продавать конфискованные российские активы через прозрачные электронные аукционы, что тоже обеспечит доход государства и также предоставит дополнительные возможности для украинского вопроса прозрачности", – добавил Шмыгаль. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, банки, бюджет, доходы, война России против Украины, конфискация, АРМА, Денис Шмыгаль, продажа, восстановление
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