Украина не была и не будет завоевана – Госдепартамент США

Этими словами он прокомментировал факт увеличения президентом РФ Владимиром Путиным армии. Представитель ведомства подчеркнул, что переговоры Киева и Москвы застопорились из-за того, что Россия продолжает вести войну.

"Украинцы сделают все возможное для защиты своих домов, своих семей, сограждан, своей страны, – сказал Патель. – Переговоры Украины с Россией застопорились не потому, что Украина отвернулась от дипломатии. Они застопорились потому, что Россия продолжает вести войну".

Представитель Госдепартамента отметил также "непоколебимость" поддержки Украины со стороны США.

"Полномасштабная война президента Путина против Украины продолжает приносить все большие потери – тысячи убитых и раненых гражданских лиц, 13 млн украинцев, вынужденных покинуть свои дома, превращение исторических городов в руины, дефицит продовольствия, стремительный рост цен на продукты питания во всем мире – и все это потому, что президент Путин решил завоевать другую страну", – сказал Патель.