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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не была и не будет завоевана – Госдепартамент США

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Украина останется суверенной и независимой, считают в Госдепартаменте США
Украина останется суверенной и независимой, считают в Госдепартаменте США
Фото: depositphotos.com

Госдепартамент США выразил уверенность в том, что российским планам по завоеванию Украины не суждено сбыться. "Украина не была и не будет завоевана. Она останется суверенной и независимой, и по мере того, как эта война продолжается, мужество и сила украинских военных и народа становятся все более очевидными и все более выдающимися", – цитирует "Голос Америки" первого заместителя спикера бюро Госдепа по международным связям с общественностью Веданта Пателя.

Этими словами он прокомментировал факт увеличения президентом РФ Владимиром Путиным армии. Представитель ведомства подчеркнул, что переговоры Киева и Москвы застопорились из-за того, что Россия продолжает вести войну.

"Украинцы сделают все возможное для защиты своих домов, своих семей, сограждан, своей страны, – сказал Патель. – Переговоры Украины с Россией застопорились не потому, что Украина отвернулась от дипломатии. Они застопорились потому, что Россия продолжает вести войну".

Представитель Госдепартамента отметил также "непоколебимость" поддержки Украины со стороны США.

"Полномасштабная война президента Путина против Украины продолжает приносить все большие потери – тысячи убитых и раненых гражданских лиц, 13 млн украинцев, вынужденных покинуть свои дома, превращение исторических городов в руины, дефицит продовольствия, стремительный рост цен на продукты питания во всем мире – и все это потому, что президент Путин решил завоевать другую страну", – сказал Патель.

Контекст:

25 августа Путин распорядился увеличить российскую армию на 137 тыс. человек.

В украинском Минобороны ответили: Минобороны России должно закупить 2 млн мешков для трупов.

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