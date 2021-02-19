Украина не выйдет из Минских договоренностей, пока не будет найдена другая площадка – Резников

Россия давно нарушает Минские соглашения, но обвиняет в этом Украину. Делать РФ подарок выходом из минского процесса украинская сторона не будет. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников: Это политико-дипломатическое обязательство, взятое Украиной на себя в 2015 году Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Украина не будет выходить из Минских соглашений, пока не появится другая площадка для переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе с привлечением дополнительных партнеров. Об этом 18 февраля в эфире программы "Право на власть" сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Видео опубликовано в Facebook программы.

По его словам, Россия давно нарушает Минские соглашения и винит в этом Украину. Делать РФ подарок выходом из минского процесса украинская сторона не будет.

"Это политико-дипломатическое обязательство, взятое Украиной на себя в 2015 году. На этом настаивают наши партнеры Германия и Франция и предостерегают нас, чтобы мы держались единой рабочей площадки, трехсторонней контактной группы, которая была рождена нормандским форматом", – сказал Резников.

Он отметил, что благодаря переговорам в Минске решаются гуманитарные проблемы украинцев, живущих на оккупированных территориях.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал в феврале 2021 года, что политические советники лидеров "Нормандской четверки" подготовили документ с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей и отправили его всем сторонам переговоров. Минские договоренности "нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять", считает он.