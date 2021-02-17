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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина продолжит консультации в ТКГ, если они будут иметь практический смысл – Кравчук

Россия во время заседания трехсторонней контактной группы 17 февраля пыталась уйти от обсуждения практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей, сообщили в украинской делегации. Ее глава Леонид Кравчук напомнил, что РФ является стороной конфликта.

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В росийской делегации не смогли ответить на прямой вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории
В росийской делегации не смогли ответить на прямой вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории
Фото: depositphotos.com

Украина готова продолжать консультации об урегулировании конфликта на Донбассе в рамках трехсторонней контактной группы. Но только в случае, если они будут иметь "действенный практический смысл". Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщила в Telegram пресс-служба делегации.

17 февраля в режиме видеоконференции прошли переговоры на уровне лидеров делегаций в ТКГ. В рамках обсуждения Россия "несколько раз пыталась уйти от обсуждения практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей", говорится в сообщении.

Украинская сторона акцентировала внимание на возобновлении работы контрольного пункта въезда/выезда "Золотое" через линию разграничения, а также допуска инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории в Донецк и Луганск (запрос был подан в декабре 2020 года).

Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов не смог ответить на прямой вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории, подчеркнула пресс-служба делегации Украины.

Отмечается, что украинская сторона готова обращаться к мировому сообществу для усиления давления на РФ, чтобы добиться проведения инспекции МАГАТЭ, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках соглашения с агентством о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

15 февраля Кравчук заявлял, что Россия в ближайшее время не заинтересована в возвращении оккупированных территорий Украине и не изменит свою позицию по конфликту на Донбассе. Договориться с РФ "практически невозможно", говорил первый президент независимой Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Донецк, Украина, Луганск, ОБСЕ, Донбасс, Минск, переговоры, агрессия, боевики, вторжение, Золотое, МАГАТЭ, конфликт, Telegram, Борис Грызлов, ТКГ
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