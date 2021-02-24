Украина предоставила автобусы для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое" и "Счастье"

Российские оккупанты отказались открывать КПВВ на Донбассе со своей стороны, заблокировав передвижение граждан, сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

По данным Госпогранслужбы Украины, на Донбассе полноценно работает только КПВВ "Станица Луганская" Фото: depositphotos.com

Украина предоставила автобусы для перевозки граждан через линию разграничения на контрольных пунктах въезда – выезда "Золотое" и "Счастье". Об этом 24 февраля в Facebook сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"По инициативе главы украинской делегации Леонида Кравчука начиная с 24 февраля Украина предоставила автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое" и "Счастье". Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны", – говорится в сообщении.

В итоге боевики отказались открывать КПВВ со своей стороны.

В украинской делегации отметили, что российские оккупанты блокируют любые инициативы, хотя "на словах постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан на оккупированных территориях".

Как сообщала Госпогранслужба Украины, боевики на Донбассе ежедневно пропускают граждан только на КПВВ "Станица Луганская". Остальные пункты пропуска оккупанты блокируют.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.