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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович: Мы надеемся, что в гуманитарной подгруппе ТКГ сможем договориться об открытии КПВВ "Счастье" и "Золотое"

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что рабочий процесс в ТКГ идет очень медленно.

Российские оккупанты блокируют работу практически всех КПВВ на Донбассе
Российские оккупанты блокируют работу практически всех КПВВ на Донбассе
Фото: depositphotos.com

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24" заявил, что на заседании ТКГ украинская сторона рассчитывает договориться об открытии контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

"Сенсации можно не ждать, это рабочий процесс, идет он очень медленно, по миллиметру. Но мы надеемся, что, возможно, в гуманитарной подгруппе сможем договориться об открытии КПВВ "Счастье" и "Золотое". Вопросы [гибели украинского военного] были подняты еще на внеочередном заседании на прошлой неделе. И вообще каждое заседание мы начинаем с напоминания о пленных, раненых и погибших, это такая "добрая" традиция нашей делегации. Что касается пророссийских боевиков – там нет никаких пророссийских боевиков, там есть вооруженные силы Российской Федерации, с которыми мы воюем", – подчеркнул Арестович.

По его мнению, привлечение США к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе помогло бы реализовать договоренности, достигнутые "Нормандской четверкой".

"Это возможно путем восстановления должности спецпредставителя США по Донбассу. Мы помним, какую важную роль играл [спецпредставитель по Украине] Курт Волкер, кстати, он до сих пор рассматривается, насколько известно из открытых источников, как одна из возможных кандидатур. Есть главное – что зафиксировано принципиальное желание США помочь нормандскому и минскому процессам. Еще две недели назад это было неизвестно, и мы высказывали осторожные надежды. США – это вес такого масштаба, что их активное участие или смена формата непременно дадут толчок для реализации Нормандских соглашений", – сказал Арестович.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Как сообщала Госпогранслужба Украины, боевики на Донбассе ежедневно пропускают граждан только на КПВВ "Станица Луганская". Остальные пункты пропуска оккупанты блокируют.

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 3 февраля в режиме видеоконференции.

Теги: боевики, Счастье, Золотое, Алексей Арестович, война на Донбассе, Курт Волкер, КПВВ, ТКГ
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