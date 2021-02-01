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Очередное заседание ТКГ запланировано на 3 февраля

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 3 февраля в режиме видеоконференций.

Боевики нарушают режим прекращения огня на Донбассе
Боевики нарушают режим прекращения огня на Донбассе
Фото: EPA

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 3 февраля. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы украинской делегации, очередные заседания трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:

  • 2 февраля видеоконференции рабочих групп по вопросам безопасности, гуманитарной, экономической, политической;
  • 3 февраля видеоконференция общего заседания трехсторонней контактной группы.

На повестке дня ТКГ:

  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых в населенных пунктах Золотое и Счастье; 
  • обмен удерживаемыми лицами; 
  • полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/197150332195385

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Германия, Донецк, Украина, Луганск, Франция, ОБСЕ, Донбасс, агрессия, аннексия, боевики, вторжение, ВСУ, контактная группа, ЛНР, ТКГ
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