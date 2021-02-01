Очередное заседание ТКГ запланировано на 3 февраля

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 3 февраля. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ на своей странице в Facebook.
По данным пресс-службы украинской делегации, очередные заседания трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику:
На повестке дня ТКГ:
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.