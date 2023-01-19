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Украина вошла в руководящий орган Всемирной федерации палат. Россию отстранили

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Геннадий Чижиков: Это оценка работы ТПП с иностранными партнерами по организации финансового фронта Украины
Геннадий Чижиков: Это оценка работы ТПП с иностранными партнерами по организации финансового фронта Украины
Фото: Торгово-промислова палата України / Ukrainian CCI / Facebook

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков избран в основной состав исполнительного совета Всемирной федерации палат (WCF) на период с 2023-го по 2025 год. Россию из этого органа отстранили. Об этом сообщает ТПП Украины в своем Facebook.

WCF – руководящий орган Международной торговой палаты (ICC), объединяющий более 45 млн бизнесов с разных континентов. Представительство Украины в этом органе – еще одна большая дипломатическая победа Украины.

Чижиков подчеркнул, что основной задачей на следующие три года будет привлечение инвестиций в восстановление Украины.

"Я благодарен за поддержку мирового бизнес-сообщества, моих избирателей. Это оценка работы ТПП с иностранными партнерами по организации финансового фронта Украины. Главное наше совместное достижение – отстранение российской делегации от работы в бизнес-сети WCF, ICC и Eurochambres. Важно нивелировать российское влияние на международные инвестиционно-финансовые объединения. И привлечь инвесторов, бизнес, капитал к восстановлению Украины", – сказал президент Торгово-промышленной палаты.

Он также отметил важную роль лидеров WCF и ICC в деловой коммуникации на высшем уровне по реализации "зернового коридора" и предотвращению глобального продовольственного кризиса.

https://www.facebook.com/ucci.org.ua/posts/pfbid0vt2N9Mw4HkEK1m2G3yMCzLKxFRsLUeTGZnFXekGa5TyqyhKPxk33iYPPoYQ3hr2Gl

Контекст:

ICC – всемирная бизнес-организация, представляющая более 45 млн компаний в более чем 100 странах. ICC представляет интересы бизнеса на высших уровнях принятия межправительственных решений, в частности во Всемирной торговой организации, ООН и G20.

Теги: Россия, Украина, инвестиции, бизнес, финансы, Геннадий Чижиков, восстановление, Торгово-промышленная палата Украины
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