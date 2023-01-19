Украина вошла в руководящий орган Всемирной федерации палат. Россию отстранили

Геннадий Чижиков: Это оценка работы ТПП с иностранными партнерами по организации финансового фронта Украины Фото: Торгово-промислова палата України / Ukrainian CCI / Facebook

WCF – руководящий орган Международной торговой палаты (ICC), объединяющий более 45 млн бизнесов с разных континентов. Представительство Украины в этом органе – еще одна большая дипломатическая победа Украины.

Чижиков подчеркнул, что основной задачей на следующие три года будет привлечение инвестиций в восстановление Украины.

"Я благодарен за поддержку мирового бизнес-сообщества, моих избирателей. Это оценка работы ТПП с иностранными партнерами по организации финансового фронта Украины. Главное наше совместное достижение – отстранение российской делегации от работы в бизнес-сети WCF, ICC и Eurochambres. Важно нивелировать российское влияние на международные инвестиционно-финансовые объединения. И привлечь инвесторов, бизнес, капитал к восстановлению Украины", – сказал президент Торгово-промышленной палаты.

Он также отметил важную роль лидеров WCF и ICC в деловой коммуникации на высшем уровне по реализации "зернового коридора" и предотвращению глобального продовольственного кризиса.