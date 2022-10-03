Украинская армия отбила атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Речь о населенных пунктах Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитно-ракетного комплекса оккупантов. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два командных пункта, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восемь других важных объектов оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".