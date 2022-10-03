Украинская армия отбила атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Речь о населенных пунктах Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитно-ракетного комплекса оккупантов. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два командных пункта, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восемь других важных объектов оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)