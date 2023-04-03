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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские хакеры взломали аккаунт российского волонтера и заказали фаллоимитаторы на $25 тыс., собранные им на дроны

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У российского волонтера Лучина (на фото слева) взломали аккаунт и сделали заказ на AliExpress
У российского волонтера Лучина (на фото слева) взломали аккаунт и сделали заказ на AliExpress
Фото: Миша на Донбассе / Telegram

Украинские хакеры взломали аккаунт российского волонтера Михаила Лучина, собиравшего деньги на российскую армию, на торговой площадке AliExpress. Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm 3 апреля.

Сообщается, что хакеры заказали на AliExpress и оплатили с карты Лучина интимные товары, в том числе фаллоимитаторы, на сумму $25 тыс. Деньги он собирал на дроны для оккупационных войск РФ.

Канал пояснил, что Лучин уже не сможет отменить заказ, потому что товары были заказаны еще 24–25 марта и некоторые уже даже доставлены. Также там добавили, что купить что-то полезное для украинских военных не получилось бы, потому что карта привязана к определенному адресу и товары по заказу будут доставляться по адресу Лучина.

Сам Лучин заявил, что взломали не только его аккаунт на AliExpress, но и почту и аккаунты еще на нескольких площадках. Он утверждает, что с его карты потрачено только 17 тыс. руб. и деньги ему якобы вернут.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: хакеры, волонтер, беспилотники, война России против Украины, AliExpress
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