Украинские хакеры взломали аккаунт российского волонтера и заказали фаллоимитаторы на $25 тыс., собранные им на дроны

Сообщается, что хакеры заказали на AliExpress и оплатили с карты Лучина интимные товары, в том числе фаллоимитаторы, на сумму $25 тыс. Деньги он собирал на дроны для оккупационных войск РФ.

Канал пояснил, что Лучин уже не сможет отменить заказ, потому что товары были заказаны еще 24–25 марта и некоторые уже даже доставлены. Также там добавили, что купить что-то полезное для украинских военных не получилось бы, потому что карта привязана к определенному адресу и товары по заказу будут доставляться по адресу Лучина.

Сам Лучин заявил, что взломали не только его аккаунт на AliExpress, но и почту и аккаунты еще на нескольких площадках. Он утверждает, что с его карты потрачено только 17 тыс. руб. и деньги ему якобы вернут.