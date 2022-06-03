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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные освободили от оккупантов 1017 населенных пунктов – Офис президента

370 из освобожденных городов и поселков уже полностью разминированы
370 из освобожденных городов и поселков уже полностью разминированы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За 100 дней полномасштабной войны украинские военные освободили от российских оккупантов 1017 населенных пунктов. Об этом сообщил на брифинге, опубликованном в Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

370 из освобожденных городов и поселков уже полностью разминированы, в других работают сотрудники ГСЧС.

На деоккупированных территориях Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей уже начаты работы по восстановлению жилых домов и социальной инфраструктуры. По состоянию на 3 июня 1194 объекта полностью восстановлены.

Кроме того, в более чем 700 населенных пунктах открыли автомобильное сообщение, в почти 300 возобновили работу украинские банки, в более 600 снова работают продовольственные магазины. А медицинские учреждения функционируют на 26% деоккупированных территорий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ на 3 июня, потери российских оккупантов достигли около 30 950 человек личного состава, а также 1367 танков, 210 самолетов, 175 вертолетов, 13 кораблей и другое.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, российские оккупанты
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