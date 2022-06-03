Украинские военные освободили от оккупантов 1017 населенных пунктов – Офис президента

370 из освобожденных городов и поселков уже полностью разминированы Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

370 из освобожденных городов и поселков уже полностью разминированы, в других работают сотрудники ГСЧС.

На деоккупированных территориях Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей уже начаты работы по восстановлению жилых домов и социальной инфраструктуры. По состоянию на 3 июня 1194 объекта полностью восстановлены.

Кроме того, в более чем 700 населенных пунктах открыли автомобильное сообщение, в почти 300 возобновили работу украинские банки, в более 600 снова работают продовольственные магазины. А медицинские учреждения функционируют на 26% деоккупированных территорий.

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