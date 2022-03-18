Украинские военные сбили в Киевской области российский истребитель – глава Киевской ОВА

"Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8.15 в Бучанском районе подразделения ПВО Сухопутных войск Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34!" – написал он.

Павлюк добавил, что самолет сбили с применением ПЗРК Stinger.

"Катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 17 марта украинские военные уничтожили уже треть всех самолетов, которые вооруженные силы РФ задействовала для вторжения.

По состоянию на утро 18 марта оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, потеряли уже 93 самолета.