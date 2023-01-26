Украинские военные за сутки атаковали 26 районов скопления сил российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, уничтожены два вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, четыре беспилотника типа "Орлан-10" и один – типа "Суперкам".
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и четыре склада боеприпасов российских оккупантов.
"Понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на бахмутском и новопавловском направлениях. На лиманском и авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия. На купянском, запорожском и херсонском – обороняется", – отметили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.