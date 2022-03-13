Украинские врачи требуют исключить РФ из Европейского общества неонатологов и перинатологов

Украинские врачи напомнили, что российские оккупанты с самого начала войны атакуют учреждения здравоохранения на территории Украины Фото: depositphotos.com

Украинские врачи напомнили, что российские оккупанты с самого начала войны атакуют учреждения здравоохранения на территории Украины. Среди попавших под удар агрессора оказались:

детская больница "Охматдет";

роддом и детская больница Мариуполя;

Черниговский фтизиопульмонологический центр;

больница города Васильевка Запорожской области;

городская больница Харькова;

психиатрическая больница в Чернигове;

онкодиспансер в Мелитополе и множество других заведений здравоохранения.

Пока оккупанты атакуют украинские больницы, убивают медперсонал и пациентов, Союз ректоров РФ поддержал войну РФ против Украины. Среди них много глав медицинских заведений:

ректор Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко;

ректор Астраханской государственной медицинской академии Ольга Башкина;

ректор Кировского государственного медицинского университета Лев Железнов;

ректор Дальневосточного государственного медицинского университета Константин Жмеренецкий и другие.

"Не питайте иллюзий, что против нас воюет только Путин, против нас воюет вся нация россиян. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не раз обращался к медицинскому сообществу России с просьбой осудить войну и выйти на акции протеста. Как видите, они не только не выйдут, они войну поддерживают! Призываем вас применить жесткие санкции к представителям государства-агрессора, которое убивает ни в чем не повинных людей, среди которых есть дети и беременные женщины! Исключить представителей России из рядов Европейского общества неонатологов и перинатологов", – говорится в письме.

Война России против Украины. Главное (обновляется)