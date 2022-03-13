Украинские врачи требуют исключить РФ из Европейского общества неонатологов и перинатологов

Украинские врачи напомнили, что российские оккупанты с самого начала войны атакуют учреждения здравоохранения на территории Украины. Среди попавших под удар агрессора оказались:
Пока оккупанты атакуют украинские больницы, убивают медперсонал и пациентов, Союз ректоров РФ поддержал войну РФ против Украины. Среди них много глав медицинских заведений:
"Не питайте иллюзий, что против нас воюет только Путин, против нас воюет вся нация россиян. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не раз обращался к медицинскому сообществу России с просьбой осудить войну и выйти на акции протеста. Как видите, они не только не выйдут, они войну поддерживают! Призываем вас применить жесткие санкции к представителям государства-агрессора, которое убивает ни в чем не повинных людей, среди которых есть дети и беременные женщины! Исключить представителей России из рядов Европейского общества неонатологов и перинатологов", – говорится в письме.
Война России против Украины. Главное (обновляется)