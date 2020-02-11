Украинский нацгвардеец дезертировал, его задержали в России

В отношении военнослужащего Нацгвардии Украины ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ. Нацгвардеец не вернулся в часть после отпуска.

Военнослужащего Национальной гвардии Украины, который не вернулся в часть после отпуска, задержали в России. Об этом агентству "Укринформ" 10 февраля сообщил начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии Украины Дмитрий Образцов.

"Военнослужащий по контракту, который был задержан в России, проходит службу в воинской части 3017, с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу. Он должен был вернуться в воинскую часть 30 января, но не прибыл из отпуска, о чем сообщили военному прокурору Харьковского гарнизона", – рассказал Образцов.

22 января пограничная служба ФСБ РФ уведомила о задержании за нарушение режима государственной границы России гражданина Украины 1997 года рождения, документов, удостоверяющих личность, при нем не было, добавил пресс-офицер.

В отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса РФ – незаконное пересечение государственной границы.

Делом о дезертирстве нацгвардейца занимается Государственное бюро расследований Украины.