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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский нацгвардеец дезертировал, его задержали в России

В отношении военнослужащего Нацгвардии Украины ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ. Нацгвардеец не вернулся в часть после отпуска.

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Военнослужащий не вернулся в расположение части
Военнослужащий не вернулся в расположение части
Фото: pexels.com (иллюстративный снимок)

Военнослужащего Национальной гвардии Украины, который не вернулся в часть после отпуска, задержали в России. Об этом агентству "Укринформ" 10 февраля сообщил начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии Украины Дмитрий Образцов.

"Военнослужащий по контракту, который был задержан в России, проходит службу в воинской части 3017, с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу. Он должен был вернуться в воинскую часть 30 января, но не прибыл из отпуска, о чем сообщили военному прокурору Харьковского гарнизона", – рассказал Образцов.

22 января пограничная служба ФСБ РФ уведомила о задержании за нарушение режима государственной границы России гражданина Украины 1997 года рождения, документов, удостоверяющих личность, при нем не было, добавил пресс-офицер.

В отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса РФ – незаконное пересечение государственной границы.

Делом о дезертирстве нацгвардейца занимается Государственное бюро расследований Украины.

Теги: Россия, Украина, ФСБ, Национальная гвардия, дезертирство, Государственное бюро расследований, военнослужащий
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