Украинский снайпер ликвидировал оккупанта с дистанции в 2,7 км, выстрел стал вторым результатом в мире – Стратком ВСУ

"Точным выстрелом нашего спецназовца оккупант был ликвидирован с расстояния 2710 м – дистанции, которая теперь занимает 2-е место в мировом рейтинге, подтвержденная командованием ВСУ", – говорится в сообщении.

В Страткоме ВСУ напомнили, что первое место в мире занимает выстрел канадского снайпера на дистанцию 3540 метров при выполнении задания против ИГИЛ в Ираке в 2017 году. Об этом случае писала Globe and Mail со ссылкой на источник в канадском военном ведомстве, факт выстрела на эту дистанцию официально подтверждали в вооруженных силах Канады.

Второе место до сих пор принадлежало британцу Крейгу Харрисону с выстрелом на 2475 метров.