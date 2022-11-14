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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский снайпер ликвидировал оккупанта с дистанции в 2,7 км, выстрел стал вторым результатом в мире – Стратком ВСУ

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Украинский снайпер занял второе место в мировом рейтинге, заявили в Страткоме ВСУ
Украинский снайпер занял второе место в мировом рейтинге, заявили в Страткоме ВСУ
Фото: depositphotos.com (архив)

Украинский снайпер уничтожил российского захватчика с расстояния 2710 метров, показав второй по дальности результат попадания в мире. Об этом Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило в Telegram.

"Точным выстрелом нашего спецназовца оккупант был ликвидирован с расстояния 2710 м – дистанции, которая теперь занимает 2-е место в мировом рейтинге, подтвержденная командованием ВСУ", – говорится в сообщении.

В Страткоме ВСУ напомнили, что первое место в мире занимает выстрел канадского снайпера на дистанцию 3540 метров при выполнении задания против ИГИЛ в Ираке в 2017 году. Об этом случае писала Globe and Mail со ссылкой на источник в канадском военном ведомстве, факт выстрела на эту дистанцию официально подтверждали в вооруженных силах Канады.

Второе место до сих пор принадлежало британцу Крейгу Харрисону с выстрелом на 2475 метров. 

Теги: стрельба, снайпер, снайперы, спецназ, рекорд, война России против Украины, пулевая стрельба
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