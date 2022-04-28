Геращенко опубликовал видео работы украинских снайперов и танкистов

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 970 танков противника Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На первом видео, по его словам, "ночные охотники" из военной контрразведки осваивают новый участок фронта.

"Вчера ночью – минус один российский орк", – написал Геращенко.

Ночные охотники из 15 ГУ ДВКР * осваивают новый участок фронта. Вчера ночью - минус один орк * pic.twitter.com/tDgNSh2OZD — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) April 28, 2022

На втором видео танковый бой в Харьковской области.

"Бой ведет 92-я бригада. Великолепный результат", – прокомментировал советник министра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)