Геращенко опубликовал видео работы украинских снайперов и танкистов

На первом видео, по его словам, "ночные охотники" из военной контрразведки осваивают новый участок фронта.
"Вчера ночью – минус один российский орк", – написал Геращенко.
Ночные охотники из 15 ГУ ДВКР * осваивают новый участок фронта. Вчера ночью - минус один орк * pic.twitter.com/tDgNSh2OZD— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) April 28, 2022
На втором видео танковый бой в Харьковской области.
"Бой ведет 92-я бригада. Великолепный результат", – прокомментировал советник министра.
Танковая дуэль на Харьковщине. Бой ведёт 92 Бригада. Великолепный результат * #ArmUkraineNow #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/alLmBWM9Si— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) April 28, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов по состоянию на 28 апреля достигли около 22 800 человек. Украинские военные также уничтожили 970 танков и другую технику противника.