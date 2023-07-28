USAID передаст Украине дроны Skydio, оснащенные камерами для документирования военных преступлений

Дроны будут фиксировать преступления россиян на прифронтовых и освобожденных территориях Украины Фото: skydio.com

Дроны получит Офис генерального прокурора Украины. Skydio оборудованы камерами 4K, которые могут использоваться как для фото-, так и для видеосъемки.

Это поможет правоохранителям фиксировать факты уничтожения российскими оккупантами гражданской инфраструктуры и доказательства нарушения прав человека на прифронтовых и освобожденных территориях, говорится в сообщении.