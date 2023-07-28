USAID передаст Украине дроны Skydio, оснащенные камерами для документирования военных преступлений

Дроны получит Офис генерального прокурора Украины. Skydio оборудованы камерами 4K, которые могут использоваться как для фото-, так и для видеосъемки.
Это поможет правоохранителям фиксировать факты уничтожения российскими оккупантами гражданской инфраструктуры и доказательства нарушения прав человека на прифронтовых и освобожденных территориях, говорится в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 21 июля 2023-го Офис генпрокурора Украины зарегистрировал 99,4 тыс. преступлений агрессии и военных преступлений.
По подсчетам Киевской школы экономики, прямые убытки, которые понес аграрный сектор Украины за год полномасштабной войны России против Украины, составляют $8,7 млрд.