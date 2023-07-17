USAID и ГБР договорились совместно контролировать расследование злоупотреблений с американской финансовой помощью в Украине

Меморандум подписали директор ГБР Алексей Сухачев и и.о. руководителя Офиса генерального инспектора USAID OIG Николь Анджарелла. Документ предусматривает обмен информацией о расследованиях мошенничества, коррупции и любой другой незаконной деятельности, связанной с программами, которые финансируются USAID и направлены на помощь Украине.
Работа USAID в Украине включает гуманитарную помощь, программы развития и прямую бюджетную поддержку украинского правительства в размере $22,9 млрд. В июле Офис генерального инспектора USAID уже открыл офис в посольстве США в Киеве, где на постоянной основе будут работать двое следователей по уголовным делам, говорится в сообщении.
По словам Анджареллы, находящийся в ее подчинении Офис отвечает перед Конгрессом и американскими налогоплательщиками, а выявление и пресечение преступной деятельности в этой сфере значительно повлияет на объемы дальнейшей помощи Киеву.
Директор ГБР Алексей Сухачев отметил, что бюро уже внедряет лучшие западные правоохранительные практики.
"Подписание меморандума является еще одним шагом приближения Украины к европейской интеграции Украины", – добавил он.
29 марта на заседании в Сенате США Анджарелла заявила, что USAID фиксирует увеличение числа сообщений, связанных с предоставлением помощи Украине, но серьезных нарушений не обнаружено.
На тот момент Офис вел два расследования относительно возможного злоупотребления американской помощью, еще пять находились на стадии предварительного расследования.
"Люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID", – отметила генинспектор.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAID) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
В Пентагоне отмечали, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре в Республиканской партии США.
Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.
26 января 2023 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.
В USAID открыли горячую линию для сообщений о возможных нарушениях.