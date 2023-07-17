USAID и ГБР договорились совместно контролировать расследование злоупотреблений с американской финансовой помощью в Украине

Выявление и пресечение мошенничества с донорскими средствами значительно повлияет на объемы дальнейшей помощи Киеву, заявили в USAID Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Меморандум подписали директор ГБР Алексей Сухачев и и.о. руководителя Офиса генерального инспектора USAID OIG Николь Анджарелла. Документ предусматривает обмен информацией о расследованиях мошенничества, коррупции и любой другой незаконной деятельности, связанной с программами, которые финансируются USAID и направлены на помощь Украине.

Работа USAID в Украине включает гуманитарную помощь, программы развития и прямую бюджетную поддержку украинского правительства в размере $22,9 млрд. В июле Офис генерального инспектора USAID уже открыл офис в посольстве США в Киеве, где на постоянной основе будут работать двое следователей по уголовным делам, говорится в сообщении.

По словам Анджареллы, находящийся в ее подчинении Офис отвечает перед Конгрессом и американскими налогоплательщиками, а выявление и пресечение преступной деятельности в этой сфере значительно повлияет на объемы дальнейшей помощи Киеву.

Директор ГБР Алексей Сухачев отметил, что бюро уже внедряет лучшие западные правоохранительные практики.

"Подписание меморандума является еще одним шагом приближения Украины к европейской интеграции Украины", – добавил он.

29 марта на заседании в Сенате США Анджарелла заявила, что USAID фиксирует увеличение числа сообщений, связанных с предоставлением помощи Украине, но серьезных нарушений не обнаружено.

На тот момент Офис вел два расследования относительно возможного злоупотребления американской помощью, еще пять находились на стадии предварительного расследования.

"Люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID", – отметила генинспектор.