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ВОЙНА В УКРАИНЕ

USAID и ГБР договорились совместно контролировать расследование злоупотреблений с американской финансовой помощью в Украине

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Выявление и пресечение мошенничества с донорскими средствами значительно повлияет на объемы дальнейшей помощи Киеву, заявили в USAID
Выявление и пресечение мошенничества с донорскими средствами значительно повлияет на объемы дальнейшей помощи Киеву, заявили в USAID
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Государственное бюро расследований Украины и Офис генерального инспектора Агентства США по международному развитию подписали меморандум о надзоре и подотчетности программ USAID, которые реализуются в Украине во время российской агрессии. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба ГБР.

Меморандум подписали директор ГБР Алексей Сухачев и и.о. руководителя Офиса генерального инспектора USAID OIG Николь Анджарелла. Документ предусматривает обмен информацией о расследованиях мошенничества, коррупции и любой другой незаконной деятельности, связанной с программами, которые финансируются USAID и направлены на помощь Украине.

Работа USAID в Украине включает гуманитарную помощь, программы развития и прямую бюджетную поддержку украинского правительства в размере $22,9 млрд. В июле Офис генерального инспектора USAID уже открыл офис в посольстве США в Киеве, где на постоянной основе будут работать двое следователей по уголовным делам, говорится в сообщении.

По словам Анджареллы, находящийся в ее подчинении Офис отвечает перед Конгрессом и американскими налогоплательщиками, а выявление и пресечение преступной деятельности в этой сфере значительно повлияет на объемы дальнейшей помощи Киеву.

Директор ГБР Алексей Сухачев отметил, что бюро уже внедряет лучшие западные правоохранительные практики.

"Подписание меморандума является еще одним шагом приближения Украины к европейской интеграции Украины", – добавил он.

29 марта на заседании в Сенате США Анджарелла заявила, что USAID фиксирует увеличение числа сообщений, связанных с предоставлением помощи Украине, но серьезных нарушений не обнаружено.

На тот момент Офис вел два расследования относительно возможного злоупотребления американской помощью, еще пять находились на стадии предварительного расследования.

юди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID", – отметила генинспектор.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAID) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

В Пентагоне отмечали, что в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

С призывами провести аудит предоставленной Украине помощи выступали в декабре в Республиканской партии США. 

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News 18 декабря заявила, что Киев приветствует призывы Республиканской партии к большей подотчетности Украины. Она отметила, что Украина работает с Конгрессом на "двухпартийной основе". По словам Маркаровой, уже существует отчетность по бюджетным программам и Украина "ждет продолжения" работы по этому направлению.

26 января 2023 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

В USAID открыли горячую линию для сообщений о возможных нарушениях.



Теги: меморандум, USAID, финансовая помощь, война России против Украины, ГБР, Алексей Сухачев, восстановление
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