В 2021 году СБУ сообщила более чем 60 лицам о подозрении в организации фейкового "референдума" в Луганской области в 2014 году

40 человек по материалам СБУ были осуждены Фото: Служба безпеки України / Facebook

40 человек по материалам СБУ были осуждены. Среди них – "главы избирательных участков" и агитаторы.

"По заданию своих "кураторов" они проводили подрывную деятельность на востоке нашего государства. Для этого организовывали и способствовали проведению псевдореферендума на территории Луганской области. Путем фейкового мероприятия злоумышленники пытались легитимизировать представителей незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" и нарушить территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

В начале 2022 года следователи сообщили о подозрении еще одной женщине.

"Установлено, что в 2014 году главари вражеских группировок назначили ее "председателем избирательной комиссии" для проведения незаконного "референдума" на территории Счастьинского района", – проинформировали в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).