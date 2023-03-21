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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Часовом Яру в результате обстрела оккупантов погибла супружеская пара, еще один человек получил ранение – прокуратура

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Оккупанты, предварительно, обстреляли Часов Яр из РСЗО "Торнадо", отметили в Донецкой областной прокуратуре
Оккупанты, предварительно, обстреляли Часов Яр из РСЗО "Торнадо", отметили в Донецкой областной прокуратуре
Фото: suspilne.media

В результате многочисленных обстрелов российскими оккупантами Часова Яра Донецкой области 21 марта получили повреждения 15 частных и многоэтажных жилых домов, также есть пострадавшие.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

"Пока [по состоянию на 17.00] известно о пожилой супружеской паре, которая погибла в результате попадания снаряда в их дом", – проинформировала Медведева.

По ее словам, еще один житель многоквартирного дома получил ранения, его госпитализировали.

В прокуратуре рассказали, что, предварительно, оккупанты обстреляли Часов Яр из РСЗО "Торнадо".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, прокуратура, РСЗО, госпиталь, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, ранение, спикер, дом, российские оккупанты, Часов Яр
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