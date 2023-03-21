В Часовом Яру в результате обстрела оккупантов погибла супружеская пара, еще один человек получил ранение – прокуратура

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.
"Пока [по состоянию на 17.00] известно о пожилой супружеской паре, которая погибла в результате попадания снаряда в их дом", – проинформировала Медведева.
По ее словам, еще один житель многоквартирного дома получил ранения, его госпитализировали.
В прокуратуре рассказали, что, предварительно, оккупанты обстреляли Часов Яр из РСЗО "Торнадо".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.