В Часовом Яру в результате обстрела оккупантов погибла супружеская пара, еще один человек получил ранение – прокуратура

Оккупанты, предварительно, обстреляли Часов Яр из РСЗО "Торнадо", отметили в Донецкой областной прокуратуре Фото: suspilne.media

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

"Пока [по состоянию на 17.00] известно о пожилой супружеской паре, которая погибла в результате попадания снаряда в их дом", – проинформировала Медведева.

По ее словам, еще один житель многоквартирного дома получил ранения, его госпитализировали.

В прокуратуре рассказали, что, предварительно, оккупанты обстреляли Часов Яр из РСЗО "Торнадо".