В Черкасской области объявили о подозрении бывшему командиру отряда боевиков "ЛНР"

Подозреваемый в причастности к террористической организации "ЛНР" житель Черкасской области скрывается от следствия, поэтому правоохранители намерены объявить его во всеукраинский розыск, сообщает Черкасская областная прокуратура.

По данным прокуратуры, подозреваемый вступил в ряды боевиков в марте 2020 года Фото: chk.gp.gov.ua

В Черкасской области объявили о подозрении бывшему командиру отряда боевиков террористической организации "ЛНР". Об этом 21 января сообщает Черкасская областная прокуратура.

Подозрение по факту участия в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины) злоумышленнику объявили заочно.

По данным следствия, подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, с марта 2020 года проходил "службу" на должности "командира отделения" одного из незаконных вооруженных формирований.

В связи с тем, что подозреваемый скрывается от следствия, правоохранители намерены объявить его во всеукраинский розыск.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.