В Одесской области задержали сотрудника "МГБ ЛНР". Он "сливает" персональные данные кадровых военных РФ

Задержанный выполнял задачи российских оккупантов по обеспечению пропускного режима на КПП "Дьяково" на оккупированной территории Луганской области, сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали в Одесской области гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом МГБ "ЛНР". Об этом 21 января сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Луганской области. Впоследствии продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой Службе пограничной охраны МГБ ЛНР. Задержанный выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП "Дьяково" (на границе ОРЛО и РФ), через который на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

Сейчас задержанный дает следователям СБУ информацию о перемещении военной техники и вооружения с территории России в ОРЛО, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов "МГБ ЛНР", а также другую важную информацию о вооруженной агрессии РФ против Украины.

Помимо этого, проверяется информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и пыток украинских военных и мирных граждан.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.