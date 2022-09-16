В Черниговской области пограничники обнаружили вражеские тайники со взрывчаткой

"На деоккупированной территории пограничники обнаружили два тайника. В первом обнаружено 17 кг пластида, противопехотные мины и электродетонаторы ко взрывчатке. Во втором - патроны разного калибра. Пригодные боеприпасы передадут Силам обороны, а непригодные – уничтожат", - говорится в сообщении.

Контекст: 14 апреля оперативники криминальной полиции обнаружили заброшенный склад боеприпасов оккупантов. По информации правоохранителей, вражеские боеприпасы были на заброшенном тракторном складе. Там обнаружили 65 упакованных ящиков с минометными минами калибра 120 мм (по две в каждом), и еще 40 мин без упаковки. Обнаруженные боеприпасы датированы 1986 годом выпуска.