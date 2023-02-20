В Днепре продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

"Продуктовая помощь прежде всего адресована уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц. В состав наборов входят, в частности: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Днепропетровской области почти 60 тысяч продуктовых наборов", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.