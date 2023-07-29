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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецке прогремели взрывы, возможно, детонирует склад боеприпасов. Видео

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В Донецке прогремели взрывы, на видео, которые постят местные каналы, слышна детонация боеприпасов
В Донецке прогремели взрывы, на видео, которые постят местные каналы, слышна детонация боеприпасов
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Вечером 29 июля в оккупированном Россией Донецке прогремели взрывы, сообщили местные Telegram-каналы.

Так, канал "Типичный Донецк" опубликовал видео, на котором слышны взрывы и виден дым в Азотном микрорайоне города.

По мнению украинского блогера Сергея Стерненко, на этом видео зафиксированы последствия попадания в склад боеприпасов.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко пишет, что в Донецке детонируют "свежепривезенные" боеприпасы оккупантов. 

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. 4 июля в соседней Макеевке был подорван большой склад с боеприпасами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецк, боеприпасы, Андрей Цаплиенко, война России против Украины, взрывы
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