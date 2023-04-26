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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области суд приговорил супружескую пару к 15 годам тюрьмы за госизмену

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Суд вынес приговор супругам, которые передавали важную информацию врагу
Суд вынес приговор супругам, которые передавали важную информацию врагу
Фото: depositphotos.com

Два человека из Донецкой области осуждены по факту государственной измены – они передавали оккупантам данные о ВСУ. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в Telegram 26 апреля.

Прокуроры доказали, что с августа по декабрь 2022 года муж и жена, жители города Часов Яр Бахмутского района, имея пророссийские взгляды, способствовали военной агрессии России.

Они собирали и через мессенджеры передавали представителям государства-агрессора РФ информацию о местоположении складов боеприпасов, дислокации и перемещении техники подразделений Вооруженных сил Украины на территории Донбасса.

Им назначено наказание – по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждому.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора на 23 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 17 073 преступления против национальной безопасности Украины, из них 2262 – государственная измена.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, приговор, госизмена, российская агрессия, война России против Украины
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