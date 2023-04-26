В Донецкой области суд приговорил супружескую пару к 15 годам тюрьмы за госизмену

Прокуроры доказали, что с августа по декабрь 2022 года муж и жена, жители города Часов Яр Бахмутского района, имея пророссийские взгляды, способствовали военной агрессии России.

Они собирали и через мессенджеры передавали представителям государства-агрессора РФ информацию о местоположении складов боеприпасов, дислокации и перемещении техники подразделений Вооруженных сил Украины на территории Донбасса.

Им назначено наказание – по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждому.