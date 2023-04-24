Судью из Ялты заочно приговорили в Украине к 12 годам тюрьмы за госизмену – прокуратура

"При публичном обвинении прокуратуры автономии 12 лет лишения свободы получила еще одна оккупационная судья из Крыма. Она признана виновной в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что судья в 2014 году перешла на службу к оккупантам и заняла должность судьи в незаконно созданном "Ялтинском городском суде Республики Крым".

По информации прокуратуры, судья способствовала представителям страны-оккупанта в переходе судебной системы Украины в Крыму на российское законодательство.

"В частности, она принимала незаконные решения, призванные подавить сопротивление оккупации полуострова со стороны граждан Украины", – добавили в сообщении.