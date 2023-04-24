Судью из Ялты заочно приговорили в Украине к 12 годам тюрьмы за госизмену – прокуратура

"При публичном обвинении прокуратуры автономии 12 лет лишения свободы получила еще одна оккупационная судья из Крыма. Она признана виновной в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что судья в 2014 году перешла на службу к оккупантам и заняла должность судьи в незаконно созданном "Ялтинском городском суде Республики Крым".
По информации прокуратуры, судья способствовала представителям страны-оккупанта в переходе судебной системы Украины в Крыму на российское законодательство.
"В частности, она принимала незаконные решения, призванные подавить сопротивление оккупации полуострова со стороны граждан Украины", – добавили в сообщении.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию полуострова Россией не признают Украина и большинство других стран. После аннексии Крыма Россия вторглась на Донбасс и оккупировала часть территории Луганской и Донецкой областей Украины.
24 февраля 2022 года президент страны-агрессора Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе из Крыма, а также с восточного и северного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что Украина может освободить Крым уже летом 2023 года.