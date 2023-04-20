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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Правозащитники призвали РФ отпустить всех незаконно удерживаемых в Крыму, в том числе Джелялова и братьев Ахтемовых

После оккупации Крыма ситуация с правами человека там ухудшилась
После оккупации Крыма ситуация с правами человека там ухудшилась
Фото: armyinform.com.ua

20 апреля ряд украинских и международных правозащитных организаций опубликовали заявление с требованием не допустить депортации из оккупированного Крыма в РФ крымских татар, которых оккупанты незаконно удерживают под стражей. Заявление опубликовано на сайте украинского центра прав человека Zmina.

"Уже второй год в оккупированном Крыму за решеткой находятся трое граждан Украины, крымские татары: первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, а также братья Азиз Ахтемов и Асан Ахтемов. Они из числа сотен граждан Украины, незаконно задержанных и осужденных оккупационной администрацией РФ по политическим мотивам за годы оккупации на полуострове", – говорится в тексте.

Его авторы отмечают, что "аресты и осуждения являются ничем иным, как продолжение длительной преступной политики РФ преследования и вытеснения крымских татар с полуострова".

"По имеющейся информации, у оккупационных администраций РФ есть реальные намерения этапировать (фактически депортировать) Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых в РФ. В этой связи, осуждая многочисленные преступления представителей власти РФ, требуем воздержаться от незаконной депортации в РФ и немедленно освободить граждан Украины Наримана Джелялова, Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова, а также других незаконно лишенных свободы граждан Украины, задержанных по политическим мотивам", – заявили правозащитники.

Они попросили международные и межправительственные организации, а также правительства и глав иностранных государств–партнеров Украины содействовать появлению и усилению механизмов для предотвращению незаконной депортации в Россию и освобождения незаконно удерживаемых в Крыму украинцев, в том числе Джелялова и братьев Ахтемовых, а также "ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к политически мотивированному преследованию и лишению свободы граждан Украины Наримана Джелялова, Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова и других незаконно лишенных свободы граждан Украины", а также усилить политическое, дипломатическое и экономическое давление на Россию.

Кроме того, правозащитники обращаются к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой предотвратить вероятную депортацию в РФ и способствовать освобождению Джелялова, Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова.

"В течение многих лет Турецкая Республика неуклонно поддерживала территориальную целостность Украины, а также проявляла неравнодушие к судьбе политических пленников, в частности, незаконно лишенных свободы крымских татар", – подчеркивается в заявлении.

По состоянию на 23.00 его подписали 14 организаций, в том числе Russian Legal Advisory Group и Хельсинкский фонд прав человека (Польша).

К заявлению присоединилась и правозащитников коалиция "Украина. 5 утра", от чьего имени в Twitter высказался бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Украина. 5 утра" требует освободить незаконно осужденных Наримана Джелялова, Асана и Азиза Ахтемовых и не допустить их депортации в РФ. Это уголовное преследование политически мотивировано, в частности, из-за их гражданской позиции", – написал он.

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Наримана Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе. 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых.

Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.

21 сентября 2022 года "Верховный суд Крыма" вынес обвинительные приговоры Джелялову и братьям Ахтемовым. Всех троих оккупационные власти обвиняют в совершении диверсии организованной группой, в незаконной перевозке и хранении взрывного устройства, а также в контрабанде взрывного устройства.

Джелялова приговорили к 17 годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб., Асана Ахтемова – к 15 годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. руб., Азиза Ахтемова – к 13 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб.

Министерство иностранных дел Украины осудило обвинительные "приговоры".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

24 февраля 2022 года оккупанты полномасштабно вторглись в Украину, в том числе через админграницу с Крымом.

15 февраля 2023 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного, 116 из них – крымские татары.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, преследования, санкции, правозащитники, крымские татары, депортация, приговор, политзаключенные, Нариман Джелялов, украинцы, Гюндуз Мамедов, Асан Ахтемов
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