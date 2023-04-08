ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Чубаров: В Крыму почти 3,5 века было государственное образование крымских татар. А когда там Россия появилась?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У России "абсолютное непонимание истории Крыма", считает Чубаров
У России "абсолютное непонимание истории Крыма", считает Чубаров
Фото: krymr.com

Россия, оккупировавшая Крым, манипулирует историей полуострова. Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил Radio NV в интервью, которое было опубликовано 8 апреля.

"России удалось [на протяжении] длительного срока утвердить [...] представление, что якобы она когда-то владела этим полуостровом. И когда распадался Советский Союз, возможно, надо было бы каким-то иным образом разделить эту территорию между тогдашними союзными республиками", – сказал он.

Глава Меджлиса назвал это "абсолютным непониманием истории Крыма".

"Раз уж на то пошло, там почти 3,5 века было государственное образование крымских татар – Крымское ханство. А когда там Россия появилась? Мы просто попытаемся все время говорить о единых принципах, которые должны сохраняться в любой ситуации, которые приемлемы мировым сообществом. Я имею в виду принципы, заложенные и в международном праве, начиная с Устава ООН", – объяснил Чубаров.

Он подчеркнул, что "некоторые вещи в истории дают отголоски или наступают последствия спустя очень долгие десятилетия".

"1945 год, февраль, Ялтинская конференция. [советский диктатор Иосиф] Сталин, [президент США Франклин] Рузвельт, [премьер Великобритании Уинстон] Черчилль. Они собираются и устанавливают принципы послевоенного сосуществования. И они собираются в Крыму, где буквально немногим меньше, чем год назад, Сталин полностью депортировал крымскотатарский народ. Никто не говорит, что это несправедливо. То есть, с одной стороны, закладывались принципы послевоенного обустройства мира, а с другой – было абсолютное пренебрежение не только интересами крымских татар, потому что собрались на их земле, а их и не упоминали. Они в это время умирали в изгнании, умирали тысячами. И это никого не волновало из сильных мира сего", – отметил Чубаров.

Он напомнил, что Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Крым в 2014 году.

"Обо всем этом нам нужно повторять миру, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что это безусловная украинская земля, украинская территория. И суверенитет Украины над Крымом должен быть восстановлен", – заявил Чубаров.

Контекст:

Крымское ханство существовало в 1441–1783 годы.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля 2023 года интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Рефат Чубаров, оккупация, история, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Каменских впервые прокомментировала слухи о разводе с Потапом после заявления его экс-подопечной о том, что рэпер склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
44-летняя Полякова прокомментировала разницу в возрасте с 60-летним мужем
Галина ГРИШИНА
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Сотрудница ГСЧС выполнила упражнение на перекладине в боевой форме, вдохновившись примером коллеги из США. Видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
56-летняя Марсо кардинально сменила прическу для новой фотосессии. Как сейчас выглядит звезда фильма "Бум". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
"Уникальный подход к трендам". Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
  "Для любові немає кордонів і меж. Доки житиму я, ти ніколи не помреш". Руслан Горовой и Евгений Турчинов записали новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
  Зачем в апреле обрабатывать смородину регулятором роста. Советы садоводов и рецепт раствора для обработки
Галина ГРИШИНА
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
  Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 9 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как Мишина выглядит в повседневной жизни. Видео из кофейни
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор для плодовых деревьев, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (92866)
2
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (53534)
3
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста (49201)
4
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (49088)
5
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника (45375)
6
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт (44538)
7
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет (43138)
8
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото (42289)
 
 
 
 