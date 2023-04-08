Чубаров: В Крыму почти 3,5 века было государственное образование крымских татар. А когда там Россия появилась?

"России удалось [на протяжении] длительного срока утвердить [...] представление, что якобы она когда-то владела этим полуостровом. И когда распадался Советский Союз, возможно, надо было бы каким-то иным образом разделить эту территорию между тогдашними союзными республиками", – сказал он.

Глава Меджлиса назвал это "абсолютным непониманием истории Крыма".

"Раз уж на то пошло, там почти 3,5 века было государственное образование крымских татар – Крымское ханство. А когда там Россия появилась? Мы просто попытаемся все время говорить о единых принципах, которые должны сохраняться в любой ситуации, которые приемлемы мировым сообществом. Я имею в виду принципы, заложенные и в международном праве, начиная с Устава ООН", – объяснил Чубаров.

Он подчеркнул, что "некоторые вещи в истории дают отголоски или наступают последствия спустя очень долгие десятилетия".

"1945 год, февраль, Ялтинская конференция. [советский диктатор Иосиф] Сталин, [президент США Франклин] Рузвельт, [премьер Великобритании Уинстон] Черчилль. Они собираются и устанавливают принципы послевоенного сосуществования. И они собираются в Крыму, где буквально немногим меньше, чем год назад, Сталин полностью депортировал крымскотатарский народ. Никто не говорит, что это несправедливо. То есть, с одной стороны, закладывались принципы послевоенного обустройства мира, а с другой – было абсолютное пренебрежение не только интересами крымских татар, потому что собрались на их земле, а их и не упоминали. Они в это время умирали в изгнании, умирали тысячами. И это никого не волновало из сильных мира сего", – отметил Чубаров.

Он напомнил, что Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Крым в 2014 году.

"Обо всем этом нам нужно повторять миру, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что это безусловная украинская земля, украинская территория. И суверенитет Украины над Крымом должен быть восстановлен", – заявил Чубаров.