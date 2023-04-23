В Крыму оккупанты приговорили крымского татарина к семи годам тюрьмы за то, что он одолжил 500 грн – Лубинец

"Семь лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме. Такой приговор подконтрольный России "Киевский райсуд Симферополя" вынес в отношении крымского татарина Аппаза Куртамета. 21-летнего парня оккупанты обвинили в "финансировании" добровольческого батальона "Крым". [...] По версии следствия, он перевел 500 грн представителю батальона. На самом деле Аппаз одолжил эти деньги знакомому, который на то время вступил в добробат", – написал он.

Украинский омбудсмен назвал произошедшее "очередным позорным судилищем над гражданином Украины".

"Куртамета российские силовики задержали 23 июля 2022 года на админгранице с временно оккупированным Крымом, куда он направлялся к родственникам. В тот же день связь с ним пропала. О его местонахождении не было известно до 8 октября. В конце февраля этого года оккупанты начали судилище", – объяснил Лубинец.

Он связал действия оккупантов с продолжением Россией репрессивной политики в отношении крымских татар, которые являются коренным народом Крыма.

"Все обвинения в адрес граждан Украины надуманы и имеют политически мотивированную почву, а приговоры - незаконными. Международное гуманитарное право запрещает государству-оккупанту применять свое уголовное законодательство на оккупированной территории", – подчеркнул Лубинец.

Он призвал мировое сообщество "усилить политико-дипломатическое давление на РФ до полного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал приговор в Facebook 21 апреля.

"Все мрази – "следователи", "судьи" (в частности, "судья" Оксана Карчевская) и прочая нечисть из карательных органов Российской Федерации, сфальсифицировавших обвинения в отношении Аппаза Куртамета, – обязательно будут наказаны. И это время, время мести российским оккупантам и их прислужникам, наступит скоро", – заявил он.