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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму оккупанты приговорили крымского татарина к семи годам тюрьмы за то, что он одолжил 500 грн – Лубинец

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Оккупанты задержали Куртамета летом 2022 года
Оккупанты задержали Куртамета летом 2022 года
Фото: uasouth.media

Российские оккупационные власти Крыма отправили крымского татарина за решетку на семь лет якобы за финансирование дорбовольческого батальона "Крым" на сумму 500 грн. Об этом 22 апреля сообщил в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Семь лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме. Такой приговор подконтрольный России "Киевский райсуд Симферополя" вынес в отношении крымского татарина Аппаза Куртамета. 21-летнего парня оккупанты обвинили в "финансировании" добровольческого батальона "Крым". [...] По версии следствия, он перевел 500 грн представителю батальона. На самом деле Аппаз одолжил эти деньги знакомому, который на то время вступил в добробат", – написал он.

Украинский омбудсмен назвал произошедшее "очередным позорным судилищем над гражданином Украины".

"Куртамета российские силовики задержали 23 июля 2022 года на админгранице с временно оккупированным Крымом, куда он направлялся к родственникам. В тот же день связь с ним пропала. О его местонахождении не было известно до 8 октября. В конце февраля этого года оккупанты начали судилище", – объяснил Лубинец.

Он связал действия оккупантов с продолжением Россией репрессивной политики в отношении крымских татар, которые являются коренным народом Крыма.

"Все обвинения в адрес граждан Украины надуманы и имеют политически мотивированную почву, а приговоры - незаконными. Международное гуманитарное право запрещает государству-оккупанту применять свое уголовное законодательство на оккупированной территории", – подчеркнул Лубинец.

Он призвал мировое сообщество "усилить политико-дипломатическое давление на РФ до полного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал приговор в Facebook 21 апреля.

"Все мрази – "следователи", "судьи" (в частности, "судья" Оксана Карчевская) и прочая нечисть из карательных органов Российской Федерации, сфальсифицировавших обвинения в отношении Аппаза Куртамета, – обязательно будут наказаны. И это время, время мести российским оккупантам и их прислужникам, наступит скоро", – заявил он.

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Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

24 февраля 2022 года оккупанты полномасштабно вторглись в Украину, в том числе через админграницу с Крымом.

15 февраля 2023 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного, 116 из них – крымские татары.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, тюрьма, правозащитники, Рефат Чубаров, крымские татары, добровольцы, приговор, долги, суды, батальон, финансирование, Дмитрий Лубинец, судья
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