"Суд" в Крыму смягчил "приговор" украинскому журналисту Есипенко

По ее словам, "суд" рассмотрел апелляцию и смягчил приговор Есипенко с шести лет колонии общего режима до пяти. Журналиста также обязали заплатить штраф в размере 110 тыс. руб. (около 67 тыс. грн).
"Будем подавать на кассацию. Ввиду того, как апелляционный суд принял решение, у нас есть хорошие шансы в кассации. Мы через полгода уже можем подавать на УДО (условно-досрочное освобождение. – "ГОРДОН"). Если бы приговор остался шесть лет, то на УДО мы могли бы подать только через год", – объяснила Екатерина Есипенко.
Она отметила, что сам журналист присутствовал на вынесении нового решения, и "чувствует себя более-менее нормально, общался с адвокатами".
Первый "приговор" Есипенко вынес 16 февраля подконтрольный России "Симферопольский районный суд". Журналиста обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывных устройств. Во время последнего слова в "суде" Есипенко заявил, что считает дело политическим.
Подконтрольные российским оккупантам прокуроры просили для Есипенко 11 лет лишения свободы.
По данным портала "Ґрати", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.
ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко, он находился в СИЗО в Симферополе.
Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявляли, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма" (18 марта).
Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.
15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободы. Обвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.
МИД Украины 16 июля выражал протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.