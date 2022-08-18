"Суд" в Крыму смягчил "приговор" украинскому журналисту Есипенко

По ее словам, "суд" рассмотрел апелляцию и смягчил приговор Есипенко с шести лет колонии общего режима до пяти. Журналиста также обязали заплатить штраф в размере 110 тыс. руб. (около 67 тыс. грн).

"Будем подавать на кассацию. Ввиду того, как апелляционный суд принял решение, у нас есть хорошие шансы в кассации. Мы через полгода уже можем подавать на УДО (условно-досрочное освобождение. – "ГОРДОН"). Если бы приговор остался шесть лет, то на УДО мы могли бы подать только через год", – объяснила Екатерина Есипенко.

Она отметила, что сам журналист присутствовал на вынесении нового решения, и "чувствует себя более-менее нормально, общался с адвокатами".

Первый "приговор" Есипенко вынес 16 февраля подконтрольный России "Симферопольский районный суд". Журналиста обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывных устройств. Во время последнего слова в "суде" Есипенко заявил, что считает дело политическим.

Подконтрольные российским оккупантам прокуроры просили для Есипенко 11 лет лишения свободы.