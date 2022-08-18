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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму смягчил "приговор" украинскому журналисту Есипенко

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"Суд" сократил срок Есипенко на год
"Суд" сократил срок Есипенко на год
Фото: krymr.com

Подконтрольный российским оккупантам "верховный суд Крыма" изменил приговор украинскому журналисту Владиславу Есипенко. Об этом проекту Крым.Реалии, фрилансером которого являлся Есипенко, сообщила 18 августа его супруга Екатерина.

По ее словам, "суд" рассмотрел апелляцию и смягчил приговор Есипенко с шести лет колонии общего режима до пяти. Журналиста также обязали заплатить штраф в размере 110 тыс. руб. (около 67 тыс. грн).

"Будем подавать на кассацию. Ввиду того, как апелляционный суд принял решение, у нас есть хорошие шансы в кассации. Мы через полгода уже можем подавать на УДО (условно-досрочное освобождение. – "ГОРДОН"). Если бы приговор остался шесть лет, то на УДО мы могли бы подать только через год", – объяснила Екатерина Есипенко.

Она отметила, что сам журналист присутствовал на вынесении нового решения, и "чувствует себя более-менее нормально, общался с адвокатами".

Первый "приговор" Есипенко вынес 16 февраля подконтрольный России "Симферопольский районный суд". Журналиста обвинили в незаконном хранении и перевозке взрывных устройств. Во время последнего слова в "суде" Есипенко заявил, что считает дело политическим.

Подконтрольные российским оккупантам прокуроры просили для Есипенко 11 лет лишения свободы.

Контекст:

По данным портала "Ґрати", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко, он находился в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявляли, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма" (18 марта).

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободыОбвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

МИД Украины 16 июля выражал протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, оккупация, штраф, приговор, журналисты, апелляция, суд, Владислав Есипенко
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