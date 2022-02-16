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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Недемократические режимы боятся свободы слова". НСЖУ выразил солидарность украинскому журналисту Есипенко, которого в Крыму приговорили к шести годам

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Томиленко: Журналистика это не преступление!
Томиленко: Журналистика – это не преступление!
Фото: Елена Макаренко / Facebook

Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность украинскому журналисту, фрилансеру проекта "Радіо Свобода" "Крым.Реалии" Владиславу Есипенко, которого в оккупированном Крыму 16 февраля приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 110 тыс. руб. (41,2 тыс. грн). Об этом в Facebook заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность Владиславу Есипенко, его семье и коллективу "Крым.Реалии", чьим журналистом является наш коллега. НСЖУ осуждает возмутительный приговор! Журналистика – это не преступление! Национальный союз журналистов Украины сейчас информирует о приговоре своих международных партнеров, в частности, Международную и Европейскую федерации журналистов. Рассчитываем на международную журналистскую солидарность и усиление международного давления на Россию для освобождения Владислава Есипенко из российской тюрьмы", – подчеркнул Томиленко.

Он отметил, что Есипенко – прямая жертва российской оккупации Крыма.

"Процесс расправы над журналистом, который длится с марта прошлого года, – это свидетельство того, насколько боятся свободы слова недемократические политические режимы. Выдержки Владиславу и его семье!" – резюмировал Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4855952504489575

Контекст:

По данным портала "Ґрати", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он проживал в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко, он находится в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

6 июля так называемый "районный суд" в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.

11 июля жена Есипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками.

15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободыОбвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, приговор, журналисты, спецслужбы, НСЖУ, Радио Свобода, Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины, Владислав Есипенко
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