В Десантно-штурмовых войсках отреагировали на интервью комбата, где он заявил о высоких потерях в ВСУ

По его словам, по факту "распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка".

"Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения сведений, составляющих государственную тайну. В соответствии со стандартами армий стран НАТО, которые внедрены и в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было", – сказал Шевченко.

Данные "Купола" о высоком уровне потерь среди украинских военных Шевченко назвал "завышенными". Что касается слабой подготовки новобранцев, о которой также упоминалось в интервью, в ДШВ отметили, что 100% военнослужащих десантно-штурмовых войск, призванных по мобилизации, перед назначением на должности в воинские части. прошли базовую и профессиональную подготовку в учебных центрах в Украине и за рубежом.

При этом Шевченко подтвердил информацию сослуживцев "Купола" о том, что после скандала с интервью комбата переводят на в один из учебных центров ДШВ ВСУ. По их словам, решение о понижении Купола в должности было принято командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, то есть генерал-майором Максимом Миргородским. В ответ на такой шаг Купол написал рапорт на увольнение, пишут журналисты.