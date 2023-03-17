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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Десантно-штурмовых войсках отреагировали на интервью комбата, где он заявил о высоких потерях в ВСУ

В ДШВ решили перевести "Купола" с фронта в учебный центр
В ДШВ решили перевести "Купола" с фронта в учебный центр
Фото: Фото: Олександр Погребиський / Facebook

Командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины Анатолий "Купол", который дал интервью газете "The Washington Post", не имел разрешения на общение с журналистами. Об этом представитель десантно-штурмовых войск Валентин Шевченко заявил 16 марта в комментарии "УП".

По его словам, по факту "распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка". 

"Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения сведений, составляющих государственную тайну. В соответствии со стандартами армий стран НАТО, которые внедрены и в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было", – сказал Шевченко.

Данные "Купола" о высоком уровне потерь среди украинских военных Шевченко назвал "завышенными". Что касается слабой подготовки новобранцев, о которой также упоминалось в интервью, в ДШВ отметили, что 100% военнослужащих десантно-штурмовых войск, призванных по мобилизации, перед назначением на должности в воинские части. прошли базовую и профессиональную подготовку в учебных центрах в Украине и за рубежом.

При этом Шевченко подтвердил информацию сослуживцев "Купола" о том, что после скандала с интервью комбата переводят на в один из учебных центров ДШВ ВСУ. По их словам, решение о понижении Купола в должности было принято командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, то есть генерал-майором Максимом Миргородским. В ответ на такой шаг Купол написал рапорт на увольнение, пишут журналисты.

Контекст:

Командир Купол был одним из собеседников издания The Washington Post, которое 13 марта написало, что силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев вместе с нехваткой оружия якобы уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность Киева к весеннему наступлению.

15 марта эту публикацию в эфире телемарафона прокомментировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, видео опубликовал "5 канал".

"То, что они там рассказывают, оно не соответствует действительности – от слова совсем. Есть сложная ситуация, мы более года ведем войну против большой страны, понимаем, что нам будет сложно, мы это понимали с самого начала. Но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны благодаря предоставлению такой информации, которая не соответствует действительности, – это не совсем приятная вещь. Обращайте внимание, что нет фамилий, имен, отчеств – у них там какие-то источники, и они начинают такую игру", – сказал он.

Теги: ВСУ, война России против Украины, Украинская правда, The Washington Post, Десантно-штурмовые войска, потери
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