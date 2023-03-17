В Десантно-штурмовых войсках отреагировали на интервью комбата, где он заявил о высоких потерях в ВСУ

По его словам, по факту "распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка".
"Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения сведений, составляющих государственную тайну. В соответствии со стандартами армий стран НАТО, которые внедрены и в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было", – сказал Шевченко.
Данные "Купола" о высоком уровне потерь среди украинских военных Шевченко назвал "завышенными". Что касается слабой подготовки новобранцев, о которой также упоминалось в интервью, в ДШВ отметили, что 100% военнослужащих десантно-штурмовых войск, призванных по мобилизации, перед назначением на должности в воинские части. прошли базовую и профессиональную подготовку в учебных центрах в Украине и за рубежом.
При этом Шевченко подтвердил информацию сослуживцев "Купола" о том, что после скандала с интервью комбата переводят на в один из учебных центров ДШВ ВСУ. По их словам, решение о понижении Купола в должности было принято командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, то есть генерал-майором Максимом Миргородским. В ответ на такой шаг Купол написал рапорт на увольнение, пишут журналисты.
Командир Купол был одним из собеседников издания The Washington Post, которое 13 марта написало, что силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев вместе с нехваткой оружия якобы уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность Киева к весеннему наступлению.
15 марта эту публикацию в эфире телемарафона прокомментировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, видео опубликовал "5 канал".
"То, что они там рассказывают, оно не соответствует действительности – от слова совсем. Есть сложная ситуация, мы более года ведем войну против большой страны, понимаем, что нам будет сложно, мы это понимали с самого начала. Но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны благодаря предоставлению такой информации, которая не соответствует действительности, – это не совсем приятная вещь. Обращайте внимание, что нет фамилий, имен, отчеств – у них там какие-то источники, и они начинают такую игру", – сказал он.