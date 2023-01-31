В Европе установили первые хабы сбора техники для украинцев

Любая европейская социально ответственная компания может принять участие в сборе ноутбуков, планшетов, смартфонов для украинских школ, больниц, государственных администраций и других учреждений, пострадавших от вооруженной агрессии России.

В настоящее время хабы сбора техники установлены в таких городах Европы: Париж (Франция), Трир (Германия), Гранада (Испания), Ойпен, Антверпен и Брюссель (Бельгия), Карловы Вары и Прага (Чехия), Любляна (Словения), Таллинн (Эстония), Орадя (Румыния).

На сайте проекта говорится, что после начала полномасштабного российского вторжения украинцам становится все труднее оставаться на связи. Война оказала разрушительное воздействие на украинскую инфраструктуру, и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, работать, учиться и общаться в интернете. По оценкам, 200 тыс. школьников в наиболее пострадавших регионах сейчас учатся дистанционно, сообщается на сайте проекта. Людей призывают передавать ненужные электронные устройства для украинцев.