В ГБР рассказали подробности гибели украинских военных в учебном центре "Десна"

В "Десне" четверо военнослужащих погибли в ходе учебных стрельб – сдетонировал снаряд Фото: mil.gov.ua (архив)

"ГБР предварительно установило, что 18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата", – сказано с вообщении.

Отмечается, что сотрудники ГБР сразу выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 УК Украины), проводится расследование.

"Тела четырех военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований", – подытожили в ГБР.

19 марта командование центра "Десна" сообщило о гибели четверых военнослужащих в результате "чрезвычайного происшествия". Там подчеркнули, что органами Государственного бюро расследований (ГБР) проводится служебное расследование.