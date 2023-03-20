В ГБР рассказали подробности гибели украинских военных в учебном центре "Десна"

"ГБР предварительно установило, что 18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата", – сказано с вообщении.
Отмечается, что сотрудники ГБР сразу выехали на место происшествия, провели осмотр, изъяли вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 УК Украины), проводится расследование.
"Тела четырех военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований", – подытожили в ГБР.
19 марта командование центра "Десна" сообщило о гибели четверых военнослужащих в результате "чрезвычайного происшествия". Там подчеркнули, что органами Государственного бюро расследований (ГБР) проводится служебное расследование.
169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого – воинская часть Вооруженных сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для различных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Расположен в пгт Десна Черниговской области.